В Красноярске пройдет Фестиваль северной культуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 1 августа состоится Фестиваль северной культуры. Праздник пройдёт на Центральной набережной.
Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, посвященная традициям народов Севера Красноярского края. На сцене выступят этнические коллективы, которые представят современные обработки традиционных северных мотивов.
Одной из площадок станет демонстрация национальных костюмов и украшений восьми народов, проживающих на территории северных районов края. Также будет работать ярмарка изделий северных мастеров: посетители смогут приобрести украшения, аксессуары, обувь, картины, открытки и игрушки.
Для гостей подготовят творческие мастер-классы. Участники смогут сделать северные кулоны, кукол-берегинь, расписать магниты в традиционной стилистике, а также попробовать себя в настольных и напольных играх.
На территории фестиваля установят северный чум — там разместится выставка предметов быта и будет возможность сделать фотографии. Маленьких гостей ждет гигантская северная раскраска.
Любители активного отдыха смогут принять участие в соревнованиях по северному многоборью: метании маута на хорей, прыжках через нарты и перетягивании палки.
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