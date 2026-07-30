В Красноярске пройдет Фестиваль северной культуры

Одной из площадок станет демонстрация национальных костюмов и украшений восьми народов, проживающих на территории северных районов края. Также будет работать ярмарка изделий северных мастеров: посетители смогут приобрести украшения, аксессуары, обувь, картины, открытки и игрушки.