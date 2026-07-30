В Красноярске мужчина украл 21 шоколадку и пойдет под суд

Во время расследования выяснилось, что красноярец может быть причастен и к другим преступлениям. Ранее сотрудники ДПС задержали его с наркотическим средством весом 0,845 грамма. Также следствие установило его причастность к двум кражам алкоголя и шоколада на общую сумму 20 тыс. рублей. Кроме того, мужчина похитил три тепловентилятора из помещения строительной компании на 19 тыс. рублей и сдал их в комиссионный магазин за 4 тыс. рублей.