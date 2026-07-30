В Красноярске мужчина украл 21 шоколадку и пойдет под суд

В Красноярске перед судом предстанет 34-летний местный житель, которого обвиняют в серии краж, грабеже и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В марте в отдел полиции № 3 обратилась сотрудница супермаркета. Она рассказала, что неизвестный похитил из торгового зала шоколад на сумму более 10 тыс. рублей. Женщина попыталась его остановить, но мужчина вырвался и убежал. По данным следствия, мужчина пришел в магазин, чтобы украсть шоколад и затем продать его. Он сложил в рюкзак 21 плитку, но был замечен сотрудниками супермаркета и скрылся.
Во время расследования выяснилось, что красноярец может быть причастен и к другим преступлениям. Ранее сотрудники ДПС задержали его с наркотическим средством весом 0,845 грамма. Также следствие установило его причастность к двум кражам алкоголя и шоколада на общую сумму 20 тыс. рублей. Кроме того, мужчина похитил три тепловентилятора из помещения строительной компании на 19 тыс. рублей и сдал их в комиссионный магазин за 4 тыс. рублей.
Общий ущерб составил почти 50 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела завершено. Обвинение предъявлено по статьям о незаконном обороте наркотиков, грабеже и краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.