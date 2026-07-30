Красноярский край не попал в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами

Красноярский край не вошел в десятку российских регионов с самой высокой долей дорог, соответствующих нормативным требованиям. Об этом пишет РИА Новости.
Лидером рейтинга стала Ивановская область. Там нормативам соответствует более 94% автомобильных дорог, включенных в опорную сеть. На втором месте оказался Севастополь с показателем 90%. Третью строчку заняла Курская область, где требованиям соответствует 89,5% дорог.
Также в топ-10 вошли Марий Эл, Брянская, Саратовская, Мурманская и Калининградская области, Удмуртия и Хакасия. У Хакасии, замкнувшей десятку, показатель составил 86%.
В среднем по России нормативным требованиям соответствуют 75% автомобильных дорог.