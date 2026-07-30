Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край не попал в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами

Красноярский край не вошел в десятку российских регионов с самой высокой долей дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Красноярский край не вошел в десятку российских регионов с самой высокой долей дорог, соответствующих нормативным требованиям. Об этом пишет РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Ивановская область. Там нормативам соответствует более 94% автомобильных дорог, включенных в опорную сеть. На втором месте оказался Севастополь с показателем 90%. Третью строчку заняла Курская область, где требованиям соответствует 89,5% дорог.

Также в топ-10 вошли Марий Эл, Брянская, Саратовская, Мурманская и Калининградская области, Удмуртия и Хакасия. У Хакасии, замкнувшей десятку, показатель составил 86%.

В среднем по России нормативным требованиям соответствуют 75% автомобильных дорог.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше