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Челябинский межвузовский кампус озвучил условия заселения студентов

В восьми гостиницах кампуса готовы к приему 3400 учащихся.

Источник: Комсомольская правда

В межуниверситетском кампусе «Южный Урал» объявили порядок заселения студентов в новые гостиницы. Восемь корпусов общей вместимостью 3400 мест полностью оборудованы для приёма учащихся. С 3 августа представители управляющей компании начнут обзвон заявителей для уточнения предпочтений по типу номера и консультации.

На этом этапе будет возможность выбрать размещение в комнате на одного или двух человек с отдельным санузлом. Ключевой этап начнется 20 августа, когда студентам, подтвердившим своё намерение, направят приглашения на заключение договоров найма. Важно учитывать, что официальное место в гостинице закрепляется только после подписания договора — без этого шага бронь не создается. Приоритет при распределении получат те, кто подал заявку раньше остальных, так как количество мест ограничено.

Каждый номер оснащен мебелью: ортопедической кроватью, рабочим столом, шкафом и холодильником. Для удобства проживания в жилых блоках предусмотрены общие кухни с электроплитами и микроволновыми печами, а также прачечные самообслуживания и зоны отдыха. На первых этажах зданий откроются кафе, магазины и пункты выдачи заказов. Безопасность студентов обеспечат круглосуточная охрана, система видеонаблюдения и электронные пропуска. Подать заявку на заселение можно на сайте кампус-южныйурал.рф.