Челябинский межвузовский кампус озвучил условия заселения студентов

На этом этапе будет возможность выбрать размещение в комнате на одного или двух человек с отдельным санузлом. Ключевой этап начнется 20 августа, когда студентам, подтвердившим своё намерение, направят приглашения на заключение договоров найма. Важно учитывать, что официальное место в гостинице закрепляется только после подписания договора — без этого шага бронь не создается. Приоритет при распределении получат те, кто подал заявку раньше остальных, так как количество мест ограничено.