В Дивееве отмечают 35 лет со дня перенесения мощей Серафима Саровского

В Дивееве 30 июля 2026 года отмечается 35-летие перенесения в Дивеевский монастырь одной из святынь православного мира — мощей преподобного Серафима Саровского. В 1991 году туда торжественно принесли мощи святого, обретенные в Ленинграде в Казанском соборе, на тот момент — Государственном музее истории религии и атеизма, где мощи хранились.
Накануне, 21 июля 2026 года, исполнилось 35 лет со дня возобновления работы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря после его закрытия в СССР. В 1991 году Священный синод РПЦ принял такое решение, открыв новую страницу в ее истории.
Обе даты — 21 и 30 июля — напоминают о том, что возрождение — это не только восстановление стен и храмов, а прежде всего возвращение смысла, традиции и живой духовной связи поколений.
Справка «РГ».
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь — одна из православных святынь России. Формирование Дивеевской общины относится к концу XVIII — началу XIX века. С XIX века Дивеево стало крупным центром православного женского монашества.