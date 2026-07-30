В Дивееве отмечают 35 лет со дня перенесения мощей Серафима Саровского

В Дивееве 30 июля 2026 года отмечается 35-летие перенесения в Дивеевский монастырь одной из святынь православного мира — мощей преподобного Серафима Саровского. В 1991 году туда торжественно принесли мощи святого, обретенные в Ленинграде в Казанском соборе, на тот момент — Государственном музее истории религии и атеизма, где мощи хранились.