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В городе Онеге Архангельской области началось благоустройство набережной

Там появятся 2 смотровые площадки с ограждением.

Источник: Национальные проекты России

Первый этап благоустройства общественной территории на набережной имени Комарова стартовал в городе Онеге Архангельской области. Работы на объекте ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Новый облик получит пространство на участке от улицы Козлова до Рочевского переулка и городского парка. Эта локация в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках первого этапа благоустройства на набережной обустроят деревянный тротуар и настил из лиственницы, проезд из гранитного отсева. Там появятся две смотровые площадки с ограждением, будут установлены скамейки, шезлонги и парковые качели.

Помимо этого, на набережной разместят смотровой бинокль, деревянный парклет с надписью «Усть-Онега», сделают велопарковку. Также обустроят входную группу в городской парк — арку с подсветкой и выложат на входе тротуар из бетонной плитки. Также планируется смонтировать системы видеонаблюдения и уличного освещения.

Отметим, что муниципалитет разработал концепцию второго этапа благоустройства этого пространства. Он включает обустройство основного прогулочного маршрута и создание детской игровой зоны. Заявка направлена в Минстрой России для участия во всероссийском конкурсе, итоги которого подведут уже к сентябрю этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.