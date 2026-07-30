В городе Онеге Архангельской области началось благоустройство набережной

Первый этап благоустройства общественной территории на набережной имени Комарова стартовал в городе Онеге Архангельской области. Работы на объекте ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Новый облик получит пространство на участке от улицы Козлова до Рочевского переулка и городского парка. Эта локация в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
В рамках первого этапа благоустройства на набережной обустроят деревянный тротуар и настил из лиственницы, проезд из гранитного отсева. Там появятся две смотровые площадки с ограждением, будут установлены скамейки, шезлонги и парковые качели.
Помимо этого, на набережной разместят смотровой бинокль, деревянный парклет с надписью «Усть-Онега», сделают велопарковку. Также обустроят входную группу в городской парк — арку с подсветкой и выложат на входе тротуар из бетонной плитки. Также планируется смонтировать системы видеонаблюдения и уличного освещения.
Отметим, что муниципалитет разработал концепцию второго этапа благоустройства этого пространства. Он включает обустройство основного прогулочного маршрута и создание детской игровой зоны. Заявка направлена в Минстрой России для участия во всероссийском конкурсе, итоги которого подведут уже к сентябрю этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.