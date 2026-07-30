В городе Онеге Архангельской области началось благоустройство набережной

Отметим, что муниципалитет разработал концепцию второго этапа благоустройства этого пространства. Он включает обустройство основного прогулочного маршрута и создание детской игровой зоны. Заявка направлена в Минстрой России для участия во всероссийском конкурсе, итоги которого подведут уже к сентябрю этого года.