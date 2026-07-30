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Расписание поездов двух направлений МЖД и МЦД-2 изменится 2−3 августа

Расписание ряда пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), изменится 2 и 3 августа в связи с работами по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Источник: РИА "Новости"

«Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, изменится 2—3 августа в связи с плановыми работами по замене стрелочного перевода на станции “Столбовая”, — говорится в сообщении.

Как уточняется, технологическое «окно» назначено с 19:50 2 августа до 5:50 3 августа, на время которого движение поездов на участке Гривно — Столбовая будет организовано по соседнему пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, четыре поезда будут временно выведены из расписания.

При этом для обеспечения транспортной доступности двум поездам продлен маршрут на участке Чехов — Серпухов, еще одному — на участке Щербинка — Львовская, назначены поезда № 6909 Столбовая — Серпухов и № 6911 Царицыно — Серпухов.

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