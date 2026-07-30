Расписание поездов двух направлений МЖД и МЦД-2 изменится 2−3 августа

Как уточняется, технологическое «окно» назначено с 19:50 2 августа до 5:50 3 августа, на время которого движение поездов на участке Гривно — Столбовая будет организовано по соседнему пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, четыре поезда будут временно выведены из расписания.