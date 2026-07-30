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Шквалистый ветер повалил деревья и повредил ЛЭП в Дзержинске 29 июля

От горожан поступило более 100 обращений.

Источник: Живем в Нижнем

Непогода с дождем и шквалистым ветром привела к повреждению ЛЭП в Дзержинске. Также известно о поваленных деревьях, сообщил мэр Михаил Клинков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, обращения поступали из разных районов города. За прошедшие сутки в ЕДДС приняли свыше 100 заявок. Все коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации работают в усиленном режиме. На улицах задействованы пять бригад, которые распиливают и вывозят деревья, занимаются расчисткой тротуаров и проезжих частей.

Отметим, что в социальных сетях горожане также рассказали о последствиях урагана. В частности, удар молнии привел к возгоранию автомобиля. Судя по кадрам, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС.

Ранее мы писали, что нижегородцев предупредили о мощных ливнях и грозах 30 июля.

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