Шквалистый ветер повалил деревья и повредил ЛЭП в Дзержинске 29 июля

Непогода с дождем и шквалистым ветром привела к повреждению ЛЭП в Дзержинске. Также известно о поваленных деревьях, сообщил мэр Михаил Клинков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
По его словам, обращения поступали из разных районов города. За прошедшие сутки в ЕДДС приняли свыше 100 заявок. Все коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации работают в усиленном режиме. На улицах задействованы пять бригад, которые распиливают и вывозят деревья, занимаются расчисткой тротуаров и проезжих частей.
Отметим, что в социальных сетях горожане также рассказали о последствиях урагана. В частности, удар молнии привел к возгоранию автомобиля. Судя по кадрам, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС.
Ранее мы писали, что нижегородцев предупредили о мощных ливнях и грозах 30 июля.