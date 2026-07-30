В Воронежской области выявили почти 5 тысяч га под жилищное строительство

В Воронежской области эта работа ведется в рамках федерального проекта Росреестра «Земля для стройки» с 2021 года. Все свободные территории размещены на публичной кадастровой карте, которая доступна на портале «Национальная система пространственных данных». Как уточнили в управлении, сервис позволяет подобрать участок под дом или инвестиционный проект, оценить наличие инженерной инфраструктуры и перспективы использования земли. Чтобы получить землю, нужно направить властям соответствующее заявление с пакетом документов.