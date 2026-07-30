«Щелкунчик» посылкой из Калининграда прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Речь идет о выставочном проекте «Сказки Гофмана». Он приурочен к 90-летию со дня образования Ленинградской области и 250-летию со дня рождения писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В прошлом году в ходе проекта «Музейные маршруты России» комсомольский Музей изобразительных искусств и Калининградский областной музей изобразительных искусств заключили договор о сотрудничестве. Началом стал выставочный проект «Сказки Гофмана». Его реализуют при поддержке производственного центра ПАО «Яковлев». Собрание Калининградского музея насчитывает большое количество самых разных «щелкунчиков». От классического образа до самых смелых авторских решений. Большая часть работ изготовлена во второй половине 20-го века и отражает разнообразие форм и художественных традиций. Екатерина Бурцева, заместитель директора Музея изобразительных искусств: Работ достаточно много, 157 единиц. И это не только графика. Здесь вы еще увидите объемные произведения. Они, конечно же, посвящена главным персонажам.