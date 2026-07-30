Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод из Ленобласти досрочно поставил МЧС шесть аэролодок

Аэролодки нужны для работы на мелководье, песчаных косах и ледовых участках.

Источник: Комсомольская правда

Кингисеппский машиностроительный завод завершил контракт для МЧС России раньше срока. Шесть аэролодок отгружены в июне и июле, сообщил собственник предприятия Михаил Даниленко.

Аэролодки нужны для работы на мелководье, песчаных косах и ледовых участках. Там, где обычные катера не проходят, эти суда справляются без проблем. Они доставляют людей и грузы, участвуют в поиске и спасении людей.

— Параллельно завод поставляет МЧС катера разных типов. За два месяца переданы четыре катера РПК 640 и три катера ПК 500. Они работают на реках, озёрах и в прибрежных зонах. Одни нужны для патрулирования, другие — для перевозки спасателей и техники, — пишет ТАСС.

Все катера оснащены навигацией и могут быть встроены в систему управления МЧС, что позволяет быстро реагировать на происшествия, эвакуировать людей и доставлять оборудование к месту ЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше