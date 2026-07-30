Модель Анастасия Решетова опубликовала фото с сыном от Тимати во время путешествия

Модель Анастасия Решетова опубликовала в личном блоге милое фото, на котором позирует вместе с шестилетним сыном Ратмиром от рэпера Тимати на террасе уличного кафе.
На снимке экс-возлюбленная артиста предстала с распущенными волосами в топе на бретелях, а Ратмир — в светлой рубашке с коротким рукавом. Мальчик нежно обнимает маму, а девушка светится от счастья.
— Наше лето, — подписала фото модель.
Пара дала имя мальчику в память о Ратмире Шишкове — погибшем друге рэпера, вместе с которым он участвовал в проекте «Фабрика звезд». Решетова и Тимати расстались через год после рождения сына.
До этого блогер призналась, что хочет родить еще одного ребенка до того, как ей исполнится 35 лет. В идеальном варианте, модель намерена успеть родить двух детей до этого возраста.
По словам Решетовой, несмотря на расставание с Тимати, они продолжают общаться и вместе участвуют в воспитании ребенка. При этом иногда у экс-возлюбленных возникают споры по этому поводу.
Ранее дочери российского рэпера наняли психолога. Сообщалось, что Алиса Юнусова отлично проводит время со специалистом, который смог найти правильный подход к ребенку.