В Борисове пенсионерка пыталась сжечь дом вместе с внуком и его девушкой. Подробности изданию «Мiнская праўда» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Мария Никитина.
Инцидент случился в ночь на 28 июля, когда внук женщины со своей девушкой пошел на прогулку. Тогда белоруска 1947 года рождения, полагая, что молодые люди находятся в доме девушки, разбила стекло поленом. На шум вышла соседка, успокоила пенсионерку.
Когда внук со своей избранницей вернулись в дом девушки, где начали смотреть телевизор, пенсионерка снова пришла. Она через ранее разбитое окно облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Молодые люди успели потушить возгорание.
Следователи установили мотив, побудивший женщину к подобному поступку. По мнению пенсионерки, внук начал встречать с неподходящей местной девушкой. Белоруска задержана, свою причастность к случившемуся она не отрицает. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Тем временем под Минском годовалый ребенок получил удар током, прикоснувшись к зеркалу.
Ранее мы узнали, что делает милиция после видео из Борисова, где дети закопали щенков и сняли это на камеру.
Кроме того, в Минске мать избивала приемную дочь, объясняя это воспитанием: «Привязывала к батарее, обливала холодной водой, в обнаженном виде выставляла на балкон».