В Борисове пенсионерка пыталась сжечь дом вместе с внуком и его девушкой

Инцидент случился в ночь на 28 июля, когда внук женщины со своей девушкой пошел на прогулку. Тогда белоруска 1947 года рождения, полагая, что молодые люди находятся в доме девушки, разбила стекло поленом. На шум вышла соседка, успокоила пенсионерку.