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В Волжском нашли опасные мясо и молоко в столовой

Россельхознадзор обнаружил отсутствие ветеринарных документов у предприятия общепита в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарного законодательства. Владелец местной столовой не оформил ветеринарные документы на продукцию, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Специалисты проверили данные в системе «Меркурий» и обнаружили, что на площадке организации нет сопроводительных документов на поднадзорную продукцию. Речь идет о мясе, молоке, рыбе и других товарах животного происхождения. Без таких бумаг невозможно отследить путь продукции от производителя до прилавка.

Компании объявили предостережение и потребовали впредь соблюдать все правила оформления документов.