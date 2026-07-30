В Волжском нашли опасные мясо и молоко в столовой

Специалисты проверили данные в системе «Меркурий» и обнаружили, что на площадке организации нет сопроводительных документов на поднадзорную продукцию. Речь идет о мясе, молоке, рыбе и других товарах животного происхождения. Без таких бумаг невозможно отследить путь продукции от производителя до прилавка.