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Села под Волгоградом оставил без света налетевший ураган с градом

Глава района поделился фото, позволяющими оценить масштаб разгулявшейся стихии — зеленая трава покрыта градинами, словно снегом.

Град с ураганным ветром, внезапно налетевший на Старополтавский район Волгоградской области, оставил без энерго- и водоснабжения жителей нескольких сельских поселений.

Коммунальное ЧП в результате прохождения фронта неблагоприятных погодных явлений произошло накануне вечером. Как подтвердил глава района Михаил Ахтямов ремонтно-восстановительные бригады при первой возможности выехали для осмотра линий электропередач и устранения повреждений.

Местные жители также сообщают в соцсетях об аварии на водопроводе в самом райцентре — потребителям Старой Полтавки приостановили в связи с этим подачу воды.

Глава района поделился фото, позволяющими оценить масштаб разгулявшейся стихии — зеленая трава покрыта градинами, словно снегом.

В Волгоградском ЦГМС предупреждали, что 29 июля в некоторых районах ожидаются дожди и грозы с ветром до 20 м/с, но о граде информации не было.

К утру 30 июля свет в домах жителей района появился.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал о других новостях дня.