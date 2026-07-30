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13 ветклиник Красноярска не оформляют документы на биологические отходы

Всем нарушителям объявлены предостережения.

В Красноярске 13 частных ветклиник не оформляют документы на биологические отходы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

С 1 по 24 июля специалисты выявили 13 частных ветеринарных клиник в Красноярске, которые не оформляют ветеринарные сопроводительные документы на биологические отходы, образующиеся при проведении манипуляций с животными.

Среди нарушителей — клиники «Артемон», «Лимпопо», «Собачье сердце», «Панацея», «Пушок», «Друг», «Доктор Ай-bolit», «ВЕЛЕСВЕТ» и другие. Отходы, такие как трупы, органы и ткани, остаются без надлежащего учёта.

Всем нарушителям объявлены предостережения.

Ранее мы сообщали, что аграрии ответили на обвинения в массовой гибели пчел в Красноярском крае.