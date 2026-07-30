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Между Кемеровом и Новосибирском могут запустить электричку

Жители Кузбасса предложили запустить прямую электричку между Кемеровом и Новосибирском. Этот вопрос обсудили в Telegram-чате губернатора региона.

Источник: Сиб.фм

В Министерстве транспорта Кузбасса сообщили, что специалисты компании «Экспресс-пригород» уже изучают возможность запуска нового маршрута.

Идея может стать особенно востребованной в 2027 году. В этот период аэропорт Кемерова планируют закрыть на капитальный ремонт. Из-за этого многим жителям региона придется чаще пользоваться аэропортом Толмачёво в Новосибирске.

Окончательное решение о запуске электрички пока не принято. Специалисты должны оценить предполагаемый пассажиропоток. После этого станет известно, появится ли новый маршрут, а также каким будет расписание и как часто будут ходить поезда.