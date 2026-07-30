В Хабаровском крае фермер из Соколовки втрое увеличил посевы картофеля

На этом фермер останавливаться не собирается. В планах Романа Масютина — строительство овощехранилища и собственного цеха по переработке и фасовке картофеля и овощей. Это позволит поставлять продукцию в торговые сети под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае».