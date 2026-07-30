В Хабаровском крае фермер из Соколовки втрое увеличил посевы картофеля

В три раза увеличил посевные площади под картофель и овощи фермер Роман Масютин из села Соколовка Хабаровского края. Об этом сообщает МАХ-канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
По словам главы региона, фермер создал хозяйство всего год назад, но уже смог существенно нарастить производство благодаря поддержке краевого Минсельхоза.
«Ранее давал поручение профильному министерству поддерживать производителей овощей — чтобы люди могли покупать свежие продукты местного производства по доступным ценам», — сообщил Демешин.
Аграрий использует отечественные семена картофеля. В прошлом году ему возместили часть затрат на их приобретение.
На этом фермер останавливаться не собирается. В планах Романа Масютина — строительство овощехранилища и собственного цеха по переработке и фасовке картофеля и овощей. Это позволит поставлять продукцию в торговые сети под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Демешин отметил, что развитие местного производства соответствует задаче по укреплению продовольственной безопасности.
«Наш Президент ставил регионам задачу — укреплять продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок. Поэтому очень важно, что при выращивании культур мы используем наши, российские семена», — написал губернатор.
По его словам, развитие фермерских хозяйств дает региону не только продукты местного производства, но и новые рабочие места.
«Будем и дальше поддерживать наших фермеров, чтобы больше местных продуктов появлялось на прилавках магазинов. Когда производство размещено в крае, снижается и конечная стоимость, поскольку не надо тратить лишние ресурсы на доставку продуктов. Появляются рабочие места, растет экономика региона», — заявил Демешин.
Он добавил: «Именно так, шаг за шагом мы укрепляем продовольственный суверенитет нашего Хабаровского края и всей страны».