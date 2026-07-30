«Не любим лишний пафос»: Павел Деревянко раскрыл, на чем сошелся с легендой НХЛ Александром Овечкиным

Известный российский актер Павел Деревянко в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал о своей встрече за ужином с легендарным хоккеистом НХЛ Александром Овечкиным и в чем они смогли сойтись.
«Действительно, совершенно разные вселенные. Но они пересеклись благодаря “Беспринципным”, — прокомментировал Павел вопрос журналиста.
Артист отметил, что по факту у него с Овечкиным было «сто тысяч миллионов» тем для разговора: от игроков и разных видов спорта до каких-то жизненных вещей.
«Мы сошлись на том, что Саша любит пиво, я тоже люблю пивко. Он говорит, что это прекрасный изотоник, что у них после тренировок стоят автоматы с пивом и они так снимают напряжение с мышц», — сообщил актер.
Он уточнил, что за ужином они вспоминали общих знакомых, присматривались друг к другу.
«Мне кажется, что и я, и Саша не любим человеческие маски. Не любим лишний пафос, накидывание пуха на себя. Хочется простоты», — заметил Павел Деревянко.
Как писал сайт KP.RU, ранее Павел Деревянко прокомментировал приговор Пресненского суда Москвы его деловому партнеру криптоинвестору Григорию Мулузяну. Тот был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.