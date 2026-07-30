«Надеюсь, шутит»: Павел Деревянко заявил, что младшая дочь называет его скуфом

Российский актёр Павел Деревянко посетил эфир радио «Комсомольская правда», в котором рассказал о себе, семье, скандалах, работе и многом другом. Например, Деревянко поделился, что его младшая дочка называет его «скуфом» — молодёжным определением взрослого мужчины за 40. Обычно с «пивным животом» и лысиной, хоть Деревянко под это определение и не подходит.