«Надеюсь, шутит»: Павел Деревянко заявил, что младшая дочь называет его скуфом

Российский актёр Павел Деревянко посетил эфир радио «Комсомольская правда», в котором рассказал о себе, семье, скандалах, работе и многом другом. Например, Деревянко поделился, что его младшая дочка называет его «скуфом» — молодёжным определением взрослого мужчины за 40. Обычно с «пивным животом» и лысиной, хоть Деревянко под это определение и не подходит.
«Младшая дочь Александра меня, конечно, троллит. Говорит: Папа, ты скуф. Надо спросить у неё, она на самом деле так считает или шутит. Надеюсь, что шутит», — рассказал Деревянко.
Актёр отметил, что со старшей дочерью Варварой, зато, у них складываются доверительные отношения, и девушка часто обращается к отцу за советом. Пока что, как кажется самому Деревянко, он дочек не разочаровывал.
Также актёр признался, что хочет стать многодетным отцом. По его мнению, ничего важнее семьи, детей и любимой профессии в жизни нет.
Ранее KP.RU опубликовал полную беседу с Павлом Деревянко, в котором он поделился многими откровениями о своей семье, а также прокомментировал скандальное празднование своего 50-летия.