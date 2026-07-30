Павел Деревянко заверил, что не помогает новой жене с актёрской карьерой

Жена увлеклась актёрским мастерством после их знакомства. Сейчас у неё уже пять ролей, включая съёмки в сериале «Беспринципные». По словам Павла Деревянко, помощь в продвижении по линии актёрской карьеры Зое оказывает его агент Наташа Гнеушева. Она занимается организаторскими вопросами, отправляет её на пробы. Сам актёр не использует свои связи в шоу-бизнесе и культурной среде.