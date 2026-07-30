Павел Деревянко заверил, что не помогает новой жене с актёрской карьерой

Павел Деревянко в эфире Радио «Комсомольская правда» заверил, что не вмешивается в актёрскую карьеру своей супруги Зои. По его словам, это противоречит его натуре, и он принципиально против подобного подхода.
Жена увлеклась актёрским мастерством после их знакомства. Сейчас у неё уже пять ролей, включая съёмки в сериале «Беспринципные». По словам Павла Деревянко, помощь в продвижении по линии актёрской карьеры Зое оказывает его агент Наташа Гнеушева. Она занимается организаторскими вопросами, отправляет её на пробы. Сам актёр не использует свои связи в шоу-бизнесе и культурной среде.
«Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное — мы дома вместе что-то разбираем, репетируем», — цитирует Павла Деревянко KP.RU. Дочь актёра Варвара тоже хочет стать актрисой, и её карьерой занимается тот же агент. Он гордится тем, что жена и дочь строят карьеру самостоятельно, и верит в их успех.
Ранее KP.RU писал, что у актёра Павла Деревянко две дочери — Варвара и Александра от бывшей гражданской жены Дарьи Мясищевой. В феврале 2026 года 15-летняя Варвара познакомила отца со своим молодым человеком, с которым встречается несколько лет.
Павел Деревянко рассказал об отношении к подрастающему поколению, семейном бизнесе и внутренних переменах: «Ничего лучше семьи и любимой профессии в этой жизни нет».