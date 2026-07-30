Как определить некачественное топливо на АЗС: советы экспертов

Октановое число — показатель устойчивости топлива к детонации при сжатии в двигателе. Оно может быть 92, 95, 98, 100 или 102. Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для вашего автомобиля, может привести к детонации, перегреву и износу двигателя. Бензин с более высоким октановым числом можно использовать без вреда для двигателя.