Как определить некачественное топливо на АЗС: советы экспертов

Некачественное топливо всё ещё встречается на российских АЗС, но его доля значительно снизилась и сегодня составляет не более 4%, по данным Росстандарта. Однако в некоторых регионах нарушения все еще фиксируются, поэтому водителям важно знать, как распознать признаки плохого бензина. Учёные, занимающиеся исследованием этой проблемы, поделились своими выводами, передаёт «Российская газета».
Хороший бензин — это смесь углеводородов, которая полностью испаряется в цилиндре до зажигания и сгорает только от искры. Он не оставляет твёрдых отложений и не наносит вреда двигателю. Качество бензина определяется тремя основными параметрами, установленными" 32513–2013":
Октановое число — показатель устойчивости топлива к детонации при сжатии в двигателе. Оно может быть 92, 95, 98, 100 или 102. Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для вашего автомобиля, может привести к детонации, перегреву и износу двигателя. Бензин с более высоким октановым числом можно использовать без вреда для двигателя.
Фракционный состав — соотношение лёгких и тяжёлых углеводородов в топливе. Оптимальный состав обеспечивает равномерное сгорание и максимальную эффективность работы двигателя.
Стабильность к окислению — способность топлива сохранять свои свойства при длительном хранении и воздействии кислорода. Стабильное топливо не образует вредных отложений и не теряет своих качеств.
Как определить качество бензина?
По запаху:
— Если бензин пахнет тухлыми яйцами, это может указывать на наличие сернистых соединений, которые могут повредить катализатор и датчики автомобиля.
— Запах ацетона или растворителя может свидетельствовать о присутствии дешёвых спиртов или ароматических добавок, которые могут разъедать резиновые уплотнения и увеличивать токсичность выхлопа.
Визуально:
— Хороший бензин должен быть прозрачным, без мути, взвесей и осадка. Это требование ГОСТа.
— Цвет топлива не имеет значения, но важно обращать внимание на его чистоту. Если видны хлопья, расслоение или тёмный осадок, это может быть признаком наличия воды, тяжёлых компонентов или грязи. Такое топливо лучше не использовать и сообщить о нарушении в контролирующие органы.
По работе двигателя:
— Нестабильная работа двигателя, повышенный расход топлива, снижение мощности и стук могут быть признаками использования некачественного бензина.
— Если автомобиль резко теряет мощность, дёргается при нажатии на педаль газа, а из выхлопной трубы идет густой чёрный дым, это может указывать на серьёзные проблемы, вызванные некачественным топливом. В таких случаях необходимо немедленно обратиться в сервис для диагностики и ремонта.
Плохое топливо может привести к проблемам с двигателем и топливной системой: повышенному износу поршней, повреждению насосов и топливной аппаратуры, а также снижению мощности автомобиля. Ремонт этих компонентов может обойтись в десятки тысяч рублей. Если вы заметили признаки некачественного топлива, лучше не рисковать и сообщить о нарушении в соответствующие органы.
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