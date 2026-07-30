«Хромос Инжиниринг» увеличила объем производства хроматографов в 1,7 раза

Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» увеличила объем производства промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и начала выпускать их во взрывозащищенном исполнении с участием льготного финансирования Фонда развития промышленности. Об этом сообщили в ФРП.