Приставы продолжают арестовывать имущество АО «Соликамскбумпром»

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП, в ходе исполнительных действий аресту подверглись семь единиц спецтехники, в том числе пять прицепов. В дальнейшем они будут направлены для более точной оценки и последующей реализации. Все деньги от продажи имущества предприятия пойдут на погашение долгов.