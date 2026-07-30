Павел Деревянко высказался о конкуренции с 17-летней Анной Пересильд: «Что-то у меня там шевельнулось, какая-то ревность»

Актёр добавил, что в этой сфере достаточно места для всех, любой может начать собственный бизнес, главное — качественно работать, а время расставит всё по местам. Он также искренне порадовался за юную Анну Пересильд, похвалил её за успехи и предприимчивость и пожелал артистке удачи.