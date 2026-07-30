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Павел Деревянко высказался о конкуренции с 17-летней Анной Пересильд: «Что-то у меня там шевельнулось, какая-то ревность»

Павел Деревянко признался, что испытал чувство ревности к Анне Пересильд.

Источник: Комсомольская правда

Актер Павел Деревянко в эфире Радио «Комсомольская правда» признался, что почувствовал ревность, что 17-летняя звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд, дочь артистки Юлии Пересильд, запустила собственный бренд одежды. совсем недавно вместе с женой Зоей Павел открыл собственный бутик одежды.

«Сегодня увидел, что Аня Пересильд сделала бренд своей одежды. Какие ощущения? Что-то у меня там шевельнулось, какая-то ревность. Но я сразу посмотрел на это сверху: “Ты чего, парень?”» — цитирует Павла Деревянко сайт KP.RU.

Актёр добавил, что в этой сфере достаточно места для всех, любой может начать собственный бизнес, главное — качественно работать, а время расставит всё по местам. Он также искренне порадовался за юную Анну Пересильд, похвалил её за успехи и предприимчивость и пожелал артистке удачи.

Ранее KP.RU писал, что 17-летняя Анна Пересильд объявила о запуске собственного бренда одежды ANKA PERESILD. Девушка отметила, что это была её давняя мечта, и они вместе с командой работали над проектом больше полугода. Первые модели были смелыми и взрослыми: корсеты, декольте, приталенные силуэты, цены — от 8500 до 15 000 рублей.

Павел Деревянко рассказал об отношении к подрастающему поколению, семейном бизнесе и внутренних переменах: «Ничего лучше семьи и любимой профессии в этой жизни нет».