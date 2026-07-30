«Хейтеры есть»: Актер Павел Деревянко раскрыл, что произошло после участия в реалити «Сокровища императоров»

Известный российский актер Павел Деревянко в интервью на Радио «Комсомольская правда» откровенно рассказал, что изменилось после того, как он вместе со своей женой Зоей Деревянко приняли участие в реалити-шоу «Сокровища императоров», где заняли третье место.
По его словам, он с Зоей вышел из игры с великолепным настроением, они ощущали себя победителями. Зоя там ярко себя вела, хотя в обычной жизни, возможно, в каких-то ситуациях она так себя не проявляла бы. Поэтому держались, как могли, отметил артист.
«Вообще не хотел туда ехать, не люблю реалити. Это было желание Зои. Трижды я отказывался, но потом мы поговорили и поняли, что хотим это сделать. Я хотел почувствовать себя максимально эффективной парой, эффективной семьей. Это была наша задача. Временами у нас получалось, временами не очень», — ответил Павел на вопрос о поклонниках и хейтерах после проекта.
Актер подчеркнул, что на самом деле, все прошло здорово.
«Конечно, это было непросто, но, как говорится, через тернии к звездам. Хейтеры есть. Но интересно, что если раньше часто хейтили меня, то после “Сокровищ императора” чаще хейтили Зою, а меня, наоборот, стали поддерживать», — заметил он.
Как писал сайт KP.RU, 20 июня звездный десант прибыл в гости к Павлу Деревянко и его жене Зое Фуць. Семейная пара собрала друзей на открытии своего дизайнерского бутика «FABZPRO».
Павел Деревянко рассказал об отношении к подрастающему поколению, семейном бизнесе и внутренних переменах: «Ничего лучше семьи и любимой профессии в этой жизни нет».