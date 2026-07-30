«Хейтеры есть»: Актер Павел Деревянко раскрыл, что произошло после участия в реалити «Сокровища императоров»

«Вообще не хотел туда ехать, не люблю реалити. Это было желание Зои. Трижды я отказывался, но потом мы поговорили и поняли, что хотим это сделать. Я хотел почувствовать себя максимально эффективной парой, эффективной семьей. Это была наша задача. Временами у нас получалось, временами не очень», — ответил Павел на вопрос о поклонниках и хейтерах после проекта.