Политолог объяснил, почему Иран не станет мстить Киеву прямо сейчас

Эксперт подчеркнул, что главная цель Ирана сегодня — защита собственной территории от атак со стороны США и их союзников. По его словам, приоритеты Тегерана очевидны. Ордуханян отметил, что Иран не относится к числу государств, которые впадают в истерику из-за каждого инцидента. Иранцы, по его мнению, — выдержанная и терпеливая нация.
«Это не значит, что они забыли. Это не значит, что все сойдет с рук украинцам. Тем не менее, давайте не забывать о приоритетах Ирана. Его приоритеты сейчас на юге, а не на западе или севере. Поэтому в данной ситуации нужно учитывать сложное положение дел для самого Ирана», — заявил собеседник NEWS.ru.
Ранее свою оценку ситуации дал Юрий Самонкин, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба. Он заявил, что у Тегерана есть все ресурсы, чтобы устроить для Украины полноценную дроновую войну. Для этого Иран может задействовать разветвленные союзнические сети по всему миру. Самонкин уточнил, что для нанесения таких ударов запускать беспилотники непосредственно с территории Персидского залива не обязательно.