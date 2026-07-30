Политолог объяснил, почему Иран не станет мстить Киеву прямо сейчас

«Это не значит, что они забыли. Это не значит, что все сойдет с рук украинцам. Тем не менее, давайте не забывать о приоритетах Ирана. Его приоритеты сейчас на юге, а не на западе или севере. Поэтому в данной ситуации нужно учитывать сложное положение дел для самого Ирана», — заявил собеседник NEWS.ru.