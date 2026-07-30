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AP: Посредники пытаются добиться перемирия между США и Ираном после ударов

Глава ООН Гутерриш призывал США срочно возобновить диалог.

Источник: Комсомольская правда

Страны-посредники на Ближнем Востоке пытаются добиться нового перемирия между США и Ираном после очередного обмена ударами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Главная задача посредников — вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров. Дипломатические усилия возобновились после серии воздушных атак во вторник и среду, которая вновь усилила напряженность в регионе.

Корпус стражей исламской революции сообщил об ударе баллистическими ракетами по американской авиабазе в Иордании. Там также расположен штаб Центрального командования ВС США. В ответ президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал мощную атаку по Ирану.

Позднее американские военные ударили по десяткам объектов КСИР. Среди целей были командные пункты, объекты беспилотных систем и ракетная инфраструктура. При этом источник The Wall Street Journal утверждал, что операция не означает возвращения к полномасштабным боевым действиям.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран срочно возобновить мирные переговоры. Он выразил обеспокоенность новой эскалацией на Ближнем Востоке. В организации предупредили о риске дальнейшего расширения конфликта. Сторонам предложили вновь обратиться к дипломатии.

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