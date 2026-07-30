Платное обучение в вузах Калининграда подорожало до 15%

В БФУ им. И. Канта цены на некоторых направлениях выросли примерно на 15%. Экономика теперь обойдётся в 174,2 тысячи рублей в год, строительство — в 193,4 тысячи, информационные системы и технологии — в 185,8 тысячи. Самыми дорогими остаются медицинские специальности: ординатура по дерматовенерологии стоит 433,3 тысячи рублей, по акушерству и гинекологии — 403,3 тысячи. В 2025-м за них просили 393,7 и 366,7 тысячи соответственно.