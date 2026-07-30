Платное обучение в вузах Калининграда подорожало до 15%

Стоимость учёбы в ведущих вузах Калининграда в 2026/2027 году выросла примерно на 10−15%. Об этом пишет «РБК Калининград».
В БФУ им. И. Канта цены на некоторых направлениях выросли примерно на 15%. Экономика теперь обойдётся в 174,2 тысячи рублей в год, строительство — в 193,4 тысячи, информационные системы и технологии — в 185,8 тысячи. Самыми дорогими остаются медицинские специальности: ординатура по дерматовенерологии стоит 433,3 тысячи рублей, по акушерству и гинекологии — 403,3 тысячи. В 2025-м за них просили 393,7 и 366,7 тысячи соответственно.
В КГТУ ценник поднялся примерно на 10−12%. Бакалавриат по строительству, машиностроению, промышленному рыболовству, информатике и вычислительной технике стоит 186 тысяч рублей, магистратура — 200 тысяч. На кораблестроении два семестра обучения обойдутся в 226,2 и 236,8 тысячи соответственно. Дешевле всего стоят программы по экономике и менеджменту — 165,8 тысячи на первой ступени и 179,5 тысячи на второй.
В Западном филиале РАНХиГС обучение по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Сервис» будет стоить 174,6 тысячи рублей в год. В 2025-м стоимость составляла 158,8 тысячи.
В филиале РГИСИ программы «Артист драматического театра и кино» и «Режиссура театра» оценили в 385 тысяч рублей. Обучение по сценографии, театроведению и технологии художественного оформления спектакля будет стоить 327 тысяч.
Приказы о зачислении на бюджет российские вузы должны опубликовать до 11 августа. Сроки приёма документов на коммерческие места университеты определяют сами, но завершить кампанию обязаны не позднее 30 сентября.
В 2025-м ведущие российские вузы повысили стоимость обучения на следующий учебный год, объяснив решение инфляцией.