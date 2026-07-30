На севере Красноярского края действуют 128 лесных пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На утро 30 июля очаги зарегистрированы в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах. Все пожары находятся в удаленной труднодоступной местности и не угрожают населенным пунктам.
За минувшие сутки специалисты потушили восемь пожаров на площади 9,9 тыс. гектаров. Еще 11 очагов локализовали, остановив распространение огня на площади 21,4 тыс. гектаров. Причиной возгораний стали сухие грозы.
Ситуацию осложняют жаркая ветреная погода, высокая грозовая активность и небольшое количество осадков. Новые термоточки обследуют с воздуха и земли, для наблюдения используют спутниковые снимки и беспилотники.
Группировку усиливают в Туруханском и Эвенкийском округах, где установлен высокий класс пожарной опасности. Туда перебросили более 50 специалистов из Енисейского округа. Для авиапатрулирования и доставки сил 30 июля задействуют 11 воздушных судов и водный транспорт. Тушению мешают сложный рельеф, лесные завалы и труднодоступность участков, поврежденных шелкопрядом.
В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры и сжигать мусор. Сообщить о возгорании можно по телефону лесной охраны: 8−800−100−94−00.