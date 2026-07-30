На севере Красноярского края действуют 128 лесных пожаров

Группировку усиливают в Туруханском и Эвенкийском округах, где установлен высокий класс пожарной опасности. Туда перебросили более 50 специалистов из Енисейского округа. Для авиапатрулирования и доставки сил 30 июля задействуют 11 воздушных судов и водный транспорт. Тушению мешают сложный рельеф, лесные завалы и труднодоступность участков, поврежденных шелкопрядом.