В парке Гвардейский появится детская площадка с самолетом и веревочными полосами препятствий

Кроме того, на территории появятся веревочные полосы препятствий, которые дети смогут проходить самостоятельно без страховки и помощи инструкторов. Также предусмотрена установка нескольких уличных батутов, новых скамеек и урн в едином стиле. Дополнительно специалисты обновят газоны.