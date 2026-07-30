В парке Гвардейский появится детская площадка с самолетом и веревочными полосами препятствий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке Гвардейский продолжается благоустройство: уже этой осенью здесь оборудуют новую детскую игровую зону с необычным комплексом в виде самолета. Работы выполнит ООО «Артемида» — подрядчики приступили к закупке необходимых материалов и элементов благоустройства.
Главным объектом площадки станет модуль высотой более трех метров, выполненный в форме самолета. Внутри конструкции предусмотрят горки, тоннели, лестницы, перекладины и элементы для лазания. Все игровые объекты установят на безопасном резиновом покрытии.
Кроме того, на территории появятся веревочные полосы препятствий, которые дети смогут проходить самостоятельно без страховки и помощи инструкторов. Также предусмотрена установка нескольких уличных батутов, новых скамеек и урн в едином стиле. Дополнительно специалисты обновят газоны.