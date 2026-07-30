В Ростовской области убирают тысячи поваленных во время урагана деревьев

Тысячи деревьев повалил ураганный ветер, который обрушился на Ростовскую область 25 июля. Рухнувшие зеленые насаждения убирают во всех территориях региона уже несколько дней. Об этом после заседания оперштаба сообщил губернатор Юрий Слюсарь.