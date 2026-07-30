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В Ростовской области убирают тысячи поваленных во время урагана деревьев

В 23 муниципалитетах распиливают и убирают 2000 деревьев, рухнувших во время стихии.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи деревьев повалил ураганный ветер, который обрушился на Ростовскую область 25 июля. Рухнувшие зеленые насаждения убирают во всех территориях региона уже несколько дней. Об этом после заседания оперштаба сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, в первую очередь распиливают и убирают деревья, мешающие работе дорожной и коммунальной инфраструктуры. Таких стволов, по предварительным оценкам, более 2000 в 23 муниципалитетах.

Также от крон рухнувших деревьев уже освободили высоковольтные линии в Ростове, был проведен необходимый ремонт.

Напомним, 25 июля Ростовскую область накрыли ураганный ветер и грозовые ливни. В разных территориях региона произошли отключения электричества и воды. Оказались повреждены здания и машины. Всего по области пострадали 59 человек, есть погибшие.

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