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Диетолог раскрыла «непредвиденные эффекты» травяного чая

Популярные травяные чаи не всегда так безопасны, как принято считать, предупредила диетолог Наталья Павлюк. По её словам, ромашковый чай обычно считается мягким напитком и разрешён даже детям. Однако, например, иван-чай пока недостаточно изучен, поэтому оценить все риски его регулярного употребления трудно.

Источник: Life.ru

Особенно осторожными стоит быть пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Перед ежедневным употреблением лучше проконсультироваться с врачом и исключить противопоказания. Главная опасность связана не с самими травами, а с их взаимодействием с лекарствами.

«Могут произойти непредвиденные эффекты с лекарствами. То есть чем больше человек получает лекарств, тем осторожнее надо быть с травяными чаями из зверобоя, билобы и так далее», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

Ранее биотехнолог объяснила, почему нельзя смешивать чай с молоком и лимоном. Эксперт в беседе с Life.ru жёстко раскритиковала популярное, но опасное сочетание ингредиентов.

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