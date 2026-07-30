Диетолог раскрыла «непредвиденные эффекты» травяного чая

Особенно осторожными стоит быть пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Перед ежедневным употреблением лучше проконсультироваться с врачом и исключить противопоказания. Главная опасность связана не с самими травами, а с их взаимодействием с лекарствами.