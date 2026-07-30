Американец, чье рождение Папа Лев XIV назвал чудом, арестован за расстрел людей

19-летний Тайкуан Джонсон из Род-Айленда в США, чье рождение Папа Римский Лев назвал чудом, был арестован в связи с двойным убийством. Об этом сообщает New York Post.
Джонсона обвиняют в совершении преступления в Ньюпорте, штат Род-Айленд, которое произошло 19 июля. По словам полиции, обе жертвы получили травмы, не угрожающие жизни. Сейчас полицейские разыскивают второго подозреваемого для допроса в связи со стрельбой, однако его имя не называется.
Издание напоминает, заявление о чудесном рождении Тайкуана Джонсона связано с тем, что более десяти лет назад он больше часа был лишен доступа к кислороду, но выжил без медицинского вмешательства.
Ранее в Соединенных Штатах были арестованы два брата, которые, как гласит версия обвинителей, придумали и провернули первую в своем роде атаку на криптовалюту Ethereum.