В Красноярском крае диспансеризацию прошли более 233 тысяч жителей старше 60 лет

За первое полугодие 2026 года в Красноярском крае профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 233 097 жителей старше 60 лет. Среди них 86,3 тысячи мужчин и 146,7 тысячи женщин. По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, у большинства пациентов старшего возраста выявлены сердечно-сосудистые заболевания или риски их развития. Почти у 6 тысяч человек болезни системы кровообращения обнаружили впервые именно во время диспансеризации. Среди распространенных диагнозов у жителей старше 60 лет также сахарный диабет: зарегистрировано 25 232 случая, из них 889 — впервые выявленные. Болезни органов пищеварения нашли у 9 016 пациентов, впервые — у 1 005. Злокачественные новообразования выявлены у 8 902 человек, при этом у 504 пациентов их обнаружили во время медосмотра. Комплексный подход к здоровью в зрелом возрасте — это залог долголетия и независимости. Регулярные обследования позволяют не только выявить хронические заболевания на ранней стадии, но и оценить общее состояние организма, включая психоэмоциональный фон, — отметила главный врач краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Маркина. Медики напоминают, что после 40 лет диспансеризацию можно проходить ежегодно. В нее входят общий анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, маммография для женщин, ФГС, а также отдельные исследования для мужчин в определенные возрастные периоды. Лето врачи называют удобным временем для профилактического осмотра: сезонная заболеваемость ОРВИ ниже, а очереди в поликлиниках обычно меньше. Особенно это важно для пожилых людей, которые активно проводят дачный сезон и испытывают дополнительные физические нагрузки. Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Направление профилактической медицины развивается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».