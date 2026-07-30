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Суд признал законными требования инвалидов о парковочных местах у вокзала в Канске-Енисейском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Канский городской суд обязал администрацию Канского муниципального округа организовать бесплатную парковку для инвалидов у железнодорожного вокзала Канск-Енисейский в течение года.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Канский городской суд обязал администрацию Канского муниципального округа организовать бесплатную парковку для инвалидов у железнодорожного вокзала Канск-Енисейский в течение года.

В 2025 году Иланский транспортный прокурор проверил соблюдение прав пассажиров с ограниченными возможностями на вокзале. Выяснилось, что на прилегающей территории отсутствуют места для парковки автомобилей инвалидов I и II групп, а также транспортных средств, перевозящих детей-инвалидов.

В октябре 2025 года прокурор потребовал устранить нарушения в обеспечении парковочных мест, но проблема осталась нерешенной. Это противоречит законам о социальной защите инвалидов и безопасности дорожного движения. У властей есть год на исправление ситуации.