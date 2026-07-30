Baza: Валерий Леонтьев сэкономил миллионы на налогах за особняк в Майами

По данным источника, в 2015 году недвижимость была передана в семейный траст Valerii Leontiev Trust, которым управляют артист и его супруга Людмила Исакович. В документах сумма сделки указана символической, она составила 10 долларов.
Как утверждают журналисты, после передачи дома супруги сохранили право на льготу Homestead Exemption, предназначенную для владельцев основного жилья. Это позволило сохранить действие программы Save Our Homes, ограничивающей рост налоговой базы при увеличении рыночной стоимости недвижимости.
По информации Telegram-канала, за десять лет стоимость особняка выросла почти втрое, однако налоговая база увеличилась незначительно. В результате семья сэкономила около 350 тысяч долларов, или более 27 миллионов рублей, на налоговых выплатах.
Недавно в Сети появилась информация, что Леонтьев якобы поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов рублей, что на пять миллионов больше, что для иностранцев. Однако директор музыканта Борис Чигирев назвал эти слухи «ерундой».