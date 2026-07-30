ВСУ признали, что не смогли сбить ни одного «Циркона» и 89% российских ракет

Утверждается, что также были сбиты 54 из 61 крылатой ракеты и 265 из 284 беспилотников. Основными направлениями удара названы Киевская и Львовская области.
«Зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА на 20 локациях», — говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что особенностью атаки стало одновременное применение разных типов вооружения с нескольких направлений.
Ракета «Циркон» (3M22) — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета со скоростью до 8−9 Махов, использующая прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Дальность полёта, по открытым данным, составляет до 1000 км, высота — 30−40 км по аэробаллистической траектории, что делает её практически неуязвимой для современных систем ПВО. Носителями выступают подводные лодки проекта «Ясень-М», надводные фрегаты проекта 22350 и береговые комплексы. Созданная как ответ на глобальную ПРО США, ракета была принята на вооружение в 2023 году для гарантированного поражения авианосных ударных групп.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 30 июля взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге и Полтаве. По данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушную тревогу объявляли в столице и восьми областях страны.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.