ВСУ признали, что не смогли сбить ни одного «Циркона» и 89% российских ракет

Ракета «Циркон» (3M22) — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета со скоростью до 8−9 Махов, использующая прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Дальность полёта, по открытым данным, составляет до 1000 км, высота — 30−40 км по аэробаллистической траектории, что делает её практически неуязвимой для современных систем ПВО. Носителями выступают подводные лодки проекта «Ясень-М», надводные фрегаты проекта 22350 и береговые комплексы. Созданная как ответ на глобальную ПРО США, ракета была принята на вооружение в 2023 году для гарантированного поражения авианосных ударных групп.