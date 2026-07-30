Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские археологи помогают коллегам из Намибии сохранить памятники Африки

Российские археологи помогают специалистам из Намибии оцифровать и сохранить памятники Африки. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», обучение проходит в рамках совместного проекта Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа.

Источник: Life.ru

Гости из Намибии изучают технологии, которые позволяют создавать цифровые модели объектов культурного наследия. Для этого используют коптеры, ГНСС-приёмники, тахеометры и фасадную съёмку, а тренировки проходят на петербургских памятниках.

Российские археологи помогают коллегам из Намибии. Видео © телеканал «Санкт-Петербург».

Губернатор Александр Беглов отметил, что петербургская археологическая школа не только сохраняет мировое наследие, но и помогает готовить специалистов для других стран. Цель проекта — передать знания, чтобы иностранные коллеги могли самостоятельно работать с памятниками у себя дома.

В Намибии планируют оцифровать три объекта: наскальные изображения Твифельфонтейна из списка ЮНЕСКО, метеорит Гоба и озеро Отджикото, связанное с событиями Первой мировой войны. Экспедиция российских специалистов в Африку запланирована на август.

Ранее учёные из Института истории материальной культуры РАН нашли в шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге кошелёк солдата. В ходе многолетних раскопок археологи собрали коллекцию монет XVI — начала XVIII века.

Самое важное об инновациях и исследованиях — в разделе «Наука» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше