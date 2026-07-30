Российские археологи помогают коллегам из Намибии сохранить памятники Африки

Губернатор Александр Беглов отметил, что петербургская археологическая школа не только сохраняет мировое наследие, но и помогает готовить специалистов для других стран. Цель проекта — передать знания, чтобы иностранные коллеги могли самостоятельно работать с памятниками у себя дома.