Российские археологи помогают коллегам из Намибии сохранить памятники Африки

Гости из Намибии изучают технологии, которые позволяют создавать цифровые модели объектов культурного наследия. Для этого используют коптеры, ГНСС-приёмники, тахеометры и фасадную съёмку, а тренировки проходят на петербургских памятниках.
Российские археологи помогают коллегам из Намибии. Видео © телеканал «Санкт-Петербург».
Губернатор Александр Беглов отметил, что петербургская археологическая школа не только сохраняет мировое наследие, но и помогает готовить специалистов для других стран. Цель проекта — передать знания, чтобы иностранные коллеги могли самостоятельно работать с памятниками у себя дома.
В Намибии планируют оцифровать три объекта: наскальные изображения Твифельфонтейна из списка ЮНЕСКО, метеорит Гоба и озеро Отджикото, связанное с событиями Первой мировой войны. Экспедиция российских специалистов в Африку запланирована на август.
Ранее учёные из Института истории материальной культуры РАН нашли в шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге кошелёк солдата. В ходе многолетних раскопок археологи собрали коллекцию монет XVI — начала XVIII века.
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