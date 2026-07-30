Целью ночного удара ВС РФ стал завод в Ровно, снабжавший топливом «Фламинго» и «Гром-2»

Ранее сообщалось, что в результате масштабной ночной атаки Армия России нанесла удары по двум киевским предприятиям, завязанным на выпуск дронов. Один из объектов — завод «Маяк», где производили боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных БПЛА FP-1 и FP-2. Кроме того, поражён электротехнический завод, на котором, по данным ведомства, собирали разведывательные и ударные беспилотники средней дальности, включая мультикоптерные модели. Также зафиксировано попадание по сборочному предприятию артиллерийско-стрелковой промышленности.