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В России сократилось число преступлений, совершенных иностранцами

Число совершенных иностранцами преступлений за полгода сократилось почти на 40%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Количество преступлений, совершенных в РФ иностранцами и лицами без гражданства, за первое полугодие 2026 года сократилось почти на 40%, сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

«Отмечается существенное снижение (на 39,1%) количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, при этом на 25,8% сократилось число лиц (11,4 тысячи), участвующих в них», — говорится в сообщении.

Так, в первом полугодии 2026 года за иностранцами учтено 14,4 тысячи преступных деяний, в том числе тяжких и особо тяжких — 5,9 тысячи (-50,8%). Их удельный вес в общем количестве раскрытых преступлений по Российской Федерации снизился на 1,7 процентных пункта и составил 3,4%.

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