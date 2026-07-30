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Африканскую чуму свиней обнаружили в Нижегородской области

Под ограничительные меры попали отдельные кварталы «Нижегородского областного общества охотников и рыболовов» — № 93, 95, 99 и 138.

На территории охотничьих угодий Большеболдинского округа установлен карантин в связи с выявлением африканской чумы свиней. Соответствующий указ главы региона размещён на официальном портале правовых актов Нижегородской области.

Под ограничительные меры попали отдельные кварталы «Нижегородского областного общества охотников и рыболовов» — № 93, 95, 99 и 138. Кроме того, карантин распространяется на морозильные камеры, расположенные в Большом Болдине: по адресу ул. Пролетарская, 23 и ул. Докукина, 12. На указанных объектах будет проведена утилизация продукции убоя свиней, в отношении которой подтверждён диагноз.

Ранее карантин сняли в четырех населенных пунктах Нижегородской области.