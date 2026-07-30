Россельхознадзор: более 40 калининградских точек общепита реализуют доставку с нарушениями

В Калининградской области более 40 предприятий общественного питания, реализующих продукты через сервисы доставки, допустили нарушения при организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Нарушения выявили в ходе мониторинга данных ФГИС «Меркурий», а также интернет-сервисов доставки еды и продуктов, включая «Яндекс Еду», Delivery Club и «СберМаркет».
По данным ведомства, 22 предприятия общепита не оформляли входящие ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения. Еще у девяти хозяйствующих субъектов отсутствовали зарегистрированные площадки в системе «Цербер», а десять организаций своевременно не гасили ветеринарные сопроводительные документы.
Для пресечения нарушений Россельхознадзор направил уполномоченным лицам 10 предупреждений через систему «ВетИС» («Паспорт»), а также объявил 48 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, профильным ведомствам направили информационные письма для принятия мер в пределах их полномочий.
В управлении отметили, что мониторинг предприятий общественного питания, работающих на территории Калининградской области, продолжается.