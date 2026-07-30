Россельхознадзор: более 40 калининградских точек общепита реализуют доставку с нарушениями

Для пресечения нарушений Россельхознадзор направил уполномоченным лицам 10 предупреждений через систему «ВетИС» («Паспорт»), а также объявил 48 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, профильным ведомствам направили информационные письма для принятия мер в пределах их полномочий.