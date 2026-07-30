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Пересадка волос теперь доступна в Хабаровске

Хорошие новости! Теперь в Хабаровске тоже можно вернуть привычную или даже некогда желанную густоту волос. Как и где это происходит? Каков процент приживаемости фолликулов? Узнали у экспертов: директора клиники эстетической медицины, врача-хирурга, косметолога Анны Телегуз и врача-трихолога, дерматолога Татьяны Сабировой.

Хорошие новости! Теперь в Хабаровске тоже можно вернуть привычную или даже некогда желанную густоту волос. Как и где это происходит? Каков процент приживаемости фолликулов? Узнали у экспертов: директора клиники эстетической медицины, врача-хирурга, косметолога Анны Телегуз и врача-трихолога, дерматолога Татьяны Сабировой.