Пересадка волос теперь доступна в Хабаровске

Хорошие новости! Теперь в Хабаровске тоже можно вернуть привычную или даже некогда желанную густоту волос. Как и где это происходит? Каков процент приживаемости фолликулов? Узнали у экспертов: директора клиники эстетической медицины, врача-хирурга, косметолога Анны Телегуз и врача-трихолога, дерматолога Татьяны Сабировой.