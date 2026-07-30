В учебном центре ВВО в Хабаровском крае стартовал новый курс обучения операторов беспилотных летательных аппаратов

В учебном центре Восточного военного округа в Хабаровском крае начался новый курс занятий по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку в специально оборудованном классе. Учебное место оборудовано специальным аппаратным и программным обеспечением, которое позволяет в виртуальном пространстве симулировать полет на БПЛА в различных ситуациях. После отработки навыков пилотирования и маневрирования на компьютерных симуляторах, курсанты переходят к практике на реальных аппаратах. Для этого в центре оборудован отдельный класс, где военнослужащие пилотируют FPV-дроны, проходя через специально размещенные препятствия, что позволяет отрабатывать точность и сложное маневрирование в безопасных условиях. Также военнослужащие изучают принципы работы БПЛА, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов. Будущие операторы БПЛА получают знания, необходимые при выполнении боевых задач с учетом опыта, который был получен военнослужащими ВВО в зоне проведения СВО. Подготовка операторов БпЛА в учебном центре_1.