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В Хабаровске появилась карта креативных пространств

На онлайн-карте собраны площадки, где можно проводить самые разные мероприятия: от лекций и живых выступлений до мастер-классов и театральных постановок. Авторы проекта старались отметить не только известные места, но и те, чей потенциал часто недооценен. Ознакомиться с картой можно здесь. Проект реализован НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» при поддержке комитета по внутренней политике правительства.

На онлайн-карте собраны площадки, где можно проводить самые разные мероприятия: от лекций и живых выступлений до мастер-классов и театральных постановок. Авторы проекта старались отметить не только известные места, но и те, чей потенциал часто недооценен. Ознакомиться с картой можно здесь. Проект реализован НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» при поддержке комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края и софинансировании Фонда президентских грантов.