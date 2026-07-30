В Хабаровске появилась карта креативных пространств

На онлайн-карте собраны площадки, где можно проводить самые разные мероприятия: от лекций и живых выступлений до мастер-классов и театральных постановок. Авторы проекта старались отметить не только известные места, но и те, чей потенциал часто недооценен. Ознакомиться с картой можно здесь. Проект реализован НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» при поддержке комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края и софинансировании Фонда президентских грантов.