До 1 сентября должен завершиться ремонт улицы Горького в Хабаровске

На этом участке до конца лета планируется заменить асфальт, обустроить систему водоотведения, пешеходные переходы и новые тротуары, а также установить автобусные остановки и светофоры. В своей работе подрядчик учитывает пожелания и замечания местных жителей, поскольку именно они лучше всех знают, что нужно сделать для их комфорта. Следит за ходом ремонта улицы Горького депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он побывал на этом объекте, пообщался с подрядчиками, местными жителями и предпринимателями, работающими в этом районе. Вместе с ним ход ремонта оценил бывший участник СВО Юрий Сеселкин. Он проверил то, как планируется обеспечить доступную среду для маломобильных граждан на улице Горького.