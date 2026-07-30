Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарастание сельхозугодий борщевиком и деревьями выявили в Сосновском округе

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выдало предписание об устранении нарушений.

Источник: Время

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия сообщило о выдаче предписания администрации Сосновского муниципального округа из‑за зарастания земельного участка сельхозназначения. Нарушение выявлено в ходе мониторинга безопасности земель, собственнику дан срок на устранение — до 17 мая 2027 года.

Земельный участок площадью более 3,2 га расположен у деревни Туркино Сосновского округа. По итогам проверки установлено, что вся его территория заросла деревьями и борщевиком Сосновского — опасным сорняком, который в регионе занимает тысячи гектаров и активно распространяется в ряде муниципалитетов, включая Сосновский.

Владельцу предписано провести культуртехническую мелиорацию: расчистить землю от древесной, кустарниковой и травянистой растительности, удалить кочки и пни. После этого участок должен использоваться строго по назначению — в соответствии с категорией земель и видом разрешённого использования, как требует земельное законодательство России.

Ранее сообщалось, что прилегающую территорию к IT-кампусу «Неймарк» избавят от борщевика.