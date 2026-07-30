Зарастание сельхозугодий борщевиком и деревьями выявили в Сосновском округе

Земельный участок площадью более 3,2 га расположен у деревни Туркино Сосновского округа. По итогам проверки установлено, что вся его территория заросла деревьями и борщевиком Сосновского — опасным сорняком, который в регионе занимает тысячи гектаров и активно распространяется в ряде муниципалитетов, включая Сосновский.