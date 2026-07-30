В Воронежской области за ночь уничтожили 40 БПЛА

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сорок беспилотников ликвидированы за ночь средствами российской ПВО над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области были обнаружены и уничтожены 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в своем канале на платформе «Макс».
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