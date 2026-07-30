В Бауманке прошел образовательный модуль для участников кадрового резерва

Ректор также отметил, что в 2025 году для повышения операционной и управленческой эффективности было принято решение объединить НИИ, научные и инжиниринговые центры в дивизионы по продуктово-технологическому принципу. Каждый дивизион ориентирован на конкретные отрасли, технологии и ключевых заказчиков. Среди основных направлений — радиоэлектронные и навигационные технологии, машиностроение, робототехника и транспортные системы, а также квантовые, фотонные и флюидные технологии.