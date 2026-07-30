В Бауманке прошел образовательный модуль для участников кадрового резерва

Образовательный блок программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования состоялся в МГТУ им. Н. Э. Баумана, сообщили в университете. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Модуль объединил 80 участников — руководителей ведущих университетов, научных институтов, представителей министерств и ведомств, органов государственной власти, а также высокотехнологичных компаний со всей страны. Центральным событием дня стала лекция ректора Бауманки Михаила Гордина. Он рассказал об истории университета и подробно остановился на вопросах финансово-хозяйственной деятельности. Особое внимание было уделено стратегии Бауманки по укреплению научно-технологического лидерства и интеграции в реальный сектор экономики.
Ректор также отметил, что в 2025 году для повышения операционной и управленческой эффективности было принято решение объединить НИИ, научные и инжиниринговые центры в дивизионы по продуктово-технологическому принципу. Каждый дивизион ориентирован на конкретные отрасли, технологии и ключевых заказчиков. Среди основных направлений — радиоэлектронные и навигационные технологии, машиностроение, робототехника и транспортные системы, а также квантовые, фотонные и флюидные технологии.
Программа модуля включала и практическое знакомство с инфраструктурой университета. Участники посетили современные учебно-лабораторные корпуса, включая Конгресс-центр, корпус «Технологии защиты природы», «Квантум-парк», кластер «Наземные транспортные системы» и другие.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.